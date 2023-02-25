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فيديو.. مانشستر سيتي يكتسح بورنموث في الدوري الإنجليزي

الأحد 26 فبراير 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يكتسح بورنموث في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على مُنافسه بورنموث بأربعة أهدافٍ لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب فيتاليتي قد بدأ عن طريق النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 15.

وتمكن اللاعب النرويجي الهداف إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 29 من المُباراة بعد مُتابعته لكرة داخل منطقة الجزاء.

وسجل فيل فودين آخر أهداف الشوط الأول في الدقيقة 45 ليُنهي رجال المُدرب بيب جوارديولا المهمة مُبكراً.

وأكمل السيتي رباعية المُباراة بهدفٍ عكسي سجله كريس ميجام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 51.

وقلص جيفرسون ليرما الفارق بهدفٍ لأصحاب الأرض في الدقيقة 83، لينتهي اللقاء بفوزٍ كبير للسيتي على ارض مُنافسه.

وارتفع رصيد السيتي بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 55 يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن المُتصدر أرسنال الذي لعب مُباراةً أقل.

وسيلعب السيتي المُباراة المُقبلة له في البريميرليج ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المُقبل على أرض ملعب الاتحاد.

#مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي #بورنموث

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