ليفربول يستسلم للتعادل في ميدان كريستال بالاس

استسلم ليفربول للتعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، في ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين بالدوري الإنجليزي.

فريق المدرب الألماني يورجن كلوب فشل في رسم البسمة على وجوه محبيه، بعدما ارتضى بالحصول على نقطة يتيمة من اللقاء، الذي جاء بعد تعرض الفريق لهزيمة مذلة على يد ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا، بخماسية لهدفين في ملعب أنفيلد رود.

حاول الريدز الوصول لشباك بالاس في الفترة الأولى، وسط محاولات من جانب المحليين، لكن المحاولات لم تؤت ثمارها، لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت، بلا تغيير على لوح النتيجة.

وعقب الاستراحة، كرر كل فريق محاولاته على المرمى، بهدف فض عذرية الشباك، لكن لم ينجح لا هذا ولا ذاك في الوصول لمبتغاه، لتنتهي المباراة على وقع حصول كل فريق على نقطة يتيمة.

نقطة ترفع رصيد الريدز للرقم 36، في المركز السابع بجدول الترتيب، في حين يصل كريستال بالاس للنقطة 27، ليتواجد في المرتبة الثانية عشر في جدول البريميرليج.