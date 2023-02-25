فيديو.. آرسنال يعزز صدارته بانتصار صعب على ليستر سيتي

حقق آرسنال انتصاراً صعباً للغاية على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “كينج باور”، ضمن إطار الأسبوع 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز آرسنال صدارته لسلم ترتيب البريميرليج محققاً انتصاره الثاني على التوالي.

وسيطر الفريق اللندني على مجريات الشوط الأول بشكل كامل، حيث خرج بنسبة تحكم بالكرة وصلت إلى 74%، وأطلق 9 تسديدات على المرمى، لم يأتي أي منها بين الخشبات الثلاث، بينما لم يخلق ليستر سيتي أي فرصة محققة لتسجيل.

ورغم ذلك، لم ينجح آرسنال في هز شباك المرمى خلال الشوط الأول، ولم تكن فرصه خطيرة بالقدر الكافي، وذلك بسبب صلابة دفاعات أصحاب الأرض وإغلاق المساحات بشكل كامل.

لكن الحل جاء أخيراً من المهاجم جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، حيث نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعد أن انفرد بالحارس بفضل تمريرة زميله لياندرو توسارد.

ولم يُظهر ليستر سيتي أي ردة فعل حقيقة لمحاولة تسجيل هدف التعادل، واستمر آرسنال في فرض سيطرته على اللقاء، لكنه قام بتخفيض الرتم قليلاً لكي يحافظ على تقدمه ولا يسمح للخصم بتسجيل هدف مباغت.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 57 وعزز موقعه في الصدارة، بينما تجمّد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 24 وظل في المركز 14 بشكل مؤقت.