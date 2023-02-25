رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرونوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- للأسبوع الثامن على التوالي أكثر من 200 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو

- نتنياهو قال للوزراء: كنت أعطيكم قبضتي لتضربوا المتظاهرين لأنهم تظاهروا أيضا بشأن التطعيم ضد كورونا والغاز

- الحكومة تواصل إقرار القوانين واليوم سيتم إقرار قانون منع اخراج نتنياهو من منصبه، وأيضا قانون التغلب على قرارات المحكمة العليا وقانون حكم الإعدام على منفذي العمليات

- المستشارة القانونية تعارض وبشدة قانون الإعدام كونه غير دستوري وليس رادعا

- شمعون شيفر: من الذي يجب عليه أن يخجل من نفسه؟ دعوة نتنياهو لضرب المتظاهرين انحطاط جديد

- عوفر شيلح: الحرب الأهلية بدأت وهي هنا

- احتجاج الأدباء على قانون للسيطرة على المكتبة الوطنية والتهديد بسحب انتاجهم الأدبي منها، والجامعة العبرية تهدد بسحب كافة الوثائق التاريخية من المكتبة

* "معاريف":

- احتجاج في الطريق على إقرار القوانين وعدد المتظاهرين يصل الى قرابة 300 الف متظاهر

- المحتجون يغلقون الشارع الرئيسي في تل ابيب ويضرمون النار بالإطارات واعتقال 21 منهم

- الحكومة لن تتوقف عن إقرار القوانين التي تضعف الجهاز القضائي

- حزب الليكود يقدم شكوى ضد ايهود براك الذي دعا إلى العصيان المدني ورفض الأوامر العسكرية

- قلق من موقف ضباط كبار في سلاح الطيران الذين سيرفضون الخدمة في الاحتياط إذا أقرت القوانين

- وزير الدفاع الأميركي طلب من إسرائيل وقف التصعيد في الضفة

- الولايات المتحدة ترى بعملية نابلس خرقا للتفاهمات التي تم التوصل اليها مؤخرا

* "هآرتس":

- حشود المتظاهرين: اغلاق شوارع ومواجهات مع الشرطة واعتقال 21 متظاهرا

- مظاهرة ضخمة في حيفا بمشاركة أكثر من 39 الف شخص

- رئيس الشباك السابق عامي ايلون: هذه الحرب من أصعب الحروب التي عرفناها

- يوسي فرتر: نتنياهو خطير للغاية وليس شرعيا ويعاني من اضطرابات نفسية وفقدان للسيطرة ويتصرف مثل الطغاة الذين يعانون من جنون العظمة

- افتتاحية الصحيفة: "ابرتهايد" بالكامل بعد نقل صلاحيات لسموتيريش الذي سيعمل على توسيع مشروع الاستيطان ووقف أي تطور فلسطيني

- المطرب يوبال حنان يرفض الغناء بالكنيست بسبب عنصرية أعضاء اليمين