رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، استيلاء الاحتلال على 193 دونما من أراضي العوجا وإحراق المستوطنين مركبات ومهاجمة منازل المواطنين في بورين والاصابات خلال مواجهات في بيت أمر ومخيم العروب.

كما أبرزت مواصلة عصيان الأسرى لليوم الثاني عشر في مواجهة إدارة سجون الاحتلال. والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- الاستيلاء على 193 دونما من أراضي العوجا واصابات واعتداءات للمستوطنين

- 12 يوما من العصيان الجماعي المتواصل.. الأسرى يعقدون جلسات تعبئة وتنظيم كرسالة تحد

- الرئيس يستقبل وزير العمل والتأهيل الليبي

- للأسبوع الثامن على التوالي.. مظاهرات في اسرائيل رفضا لإضعاف القضاء

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يستولي على 193 دونما من أراضي العوجا ومستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل المواطنين في بورين

- خلال استقباله وزير العمل والتأهيل الليبي.. الرئيس: حريصون على تطوير علاقات الأخوة والشراكة بين البلدين

- الأسرى يواصلون العصيان لليوم الثاني عشر في مواجهة إدارة سجون الاحتلال

- للأسبوع الثامن: عشرات الالاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

- الاتحاد الأوروبي يدين موافقة الاحتلال على بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في الضفة

"الأيام":

- مستوطنون يعتدون ويحرقون مركبات في بورين واصابات خلال مواجهات في بيت أمر ومخيم العروب

- أريحا: الاستيلاء على 193 دونما من أراضي العوجا

- الأسرى يواصلون العصيان ويقرون خطوات احتجاجية جديدة

- الرئيس يستقبل وزير العمل الليبي

- للأسبوع الثامن: احتجاجات في تل أبيب وعشرات البلدات ضد حكومة نتنياهو