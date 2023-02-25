"بابوا غينيا" تعتزم فتح سفارة لها في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

تعتزم "بابوا غينيا" الجديدة، الدولة الجزرية في المحيط الهادئ، فتح سفارة لها في القدس المحتلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه تم الاتفاق على ذلك خلال اتصال جرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ونظيره في بابوا غينيا، جاستن تكاتشينكو.

ووفقًا للموقع، فإن هذا أول تمثيل دبلوماسي سيكون للدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة، وأنه من المتوقع أن يتم افتتاح السفارة خلال العام الجاري.

ووعد تكاتشينكو، نظيره الإسرائيلي، بأن تواصل بلاده دعم "إسرائيل" في المحافل الدولية، كما ناقشا توسيع العلاقات الاقتصادية.

واعتبر كوهين أن هذه الخطوة مهمة وتدل على العلاقات الدافئة مع "بابوا غينيا"، مشيرًا إلى أنه سيواصل العمل من أجل نقل مزيد من السفارات إلى القدس.

ويتواجد حاليًا في القدس المحتلة سفارات 4 دول، هي: الولايات المتحدة الأميركية، وغواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، فيما تعمل مكاتب مختلفة لعدة دول مثل البرازيل والمجر والتشيك وأستراليا.