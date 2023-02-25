مصدر أردني يكذب ما يتداوله الاعلام العبري حول هدف قمة العقبة

عمان/سما/

كذب مصدر أردني مسؤول ما تداولته وسائل اعلام عبرية حول أن الهدف من اللقاء الفلسطيني - الإسرائيلي الأمني في العقبة، تدريب عناصر بجهاز الأمن الوطني في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية لقتال فصائل المقاومة في الضفة الغربية.

وقال المصدر في حديثٍ لـ عمون، إن ما تم تداوله عار عن الصحة، مرجحًا أن يكون مصدره متطرفون يريدون التصعيد وافساد الجهد المستهدف وقف جميع الإجراءات الأحادية والعمليات العسكرية وصولا الى مرحلة تهدئة يتم خلالها بناء ثقة وصولا الى انخراط سياسي.

وشدد على أن الاجتماع اختراق يسجل للأردن حيث انه الأول الذي يجمع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سياسيين وأمنيين بحضور إقليمي دولي.

وأشار إلى أنه "من الواضح أن القوى المتطرفة لا تريد انخراطا سياسيا يوقف الإجراءات الأحادية".

ونوه إلى أن الأردن عقد الاجتماع بتنسيق كامل مع فلسطين بهدف الوصول الى توافق يوقف الاجراءات الأحادية التي تسبب التوتر وتقوض فرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وكانت وسائل اعلام عبرية تداولت أن أبرز النقاط في المباحثات الأمنية بين السلطة و(إسرائيل) هي تدريب عنصر أمنية فلسطينية، يعملون حاليًا في جهاز الأمن الوطني في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية، وسيخضعون لبرنامج تدريبي خاص بإشراف أمريكي مهمتهم قتال فصائل المقاومة في الضفة، الامر الذي تبين أنه عار عن الصحة بحسب المصدر.