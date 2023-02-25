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مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في يافا

السبت 25 فبراير 2023 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في يافا



يافا/سما/

قُتل الشاب حسن أبو سيف، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار قرب مسجد محمد الفاتح في مدينة يافا، مساء السبت.


وأحيل الشاب بشكل ذاتي إلى مستشفى "فولفسون" لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته هناك بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأعلنت الشرطة عن شروعها بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

تضاف هذه الجريمة إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري، 19 قتيلا، في ظل تواطؤ الشرطة وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.


يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

#يافا #حسن أبو سيف يافا

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