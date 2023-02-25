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فصائل المقاومة بجنين: لقاء العقبة يمنح الاحتلال فرصة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا

السبت 25 فبراير 2023 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة بجنين: لقاء العقبة يمنح الاحتلال فرصة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا



جنين/سما/

أكدت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية والشعبية في جنين بالضفة المحتلة، اليوم السبت 25/2/2023، أن لقاء العقبة "سياسي وأمني انهزامي"، داعيةً الكل الفلسطيني لرفضه وإدانته والتعبير عن غضبهم حيال عقده.

وشددت الفصائل في مؤتمر صحفي عقد في مدينة جنين، أن اللقاء الذي يعقد غداَ في مدينة العقبة الأردنية تحت رعاية أمريكية بمشاركة من السلطة الفلسطينية، انهزامي.

واعتبرت أن اللقاء يأتي على وقع المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا، وعلى وقع الاستيطان في الضفة الغربية والتهويد في القدس.

وشددت الفصائل، على أن هذا اللقاء لا يصب في مصلحة شعبنا، بل يمثل خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني المجرم، الذي لا يتوقف عن العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

واعتبرت أن مشاركة السلطة الفلسطينية في هذا اللقاء تأتي في اتجاه معاكس للإجماع الوطني الرافض لهذا اللقاء والمطالب بإلغائه، فإلغاء هذا اللقاء هو أضعف قرار يمكن أن تتخذه السلطة كردٍ على جرائم حكومة الاحتلال وجيشها الارهابي، بحق شعبنا.

ودانت الفصائل، بشدة عقد اللقاء السياسي والأمني الهادف إلى توفير مزيد من الفرص التي تشجع الاحتلال على الامعان في ارتكاب الجرائم، بما فيها جرائم التضييق على الأسرى والأسيرات وفرض العقوبات عليهم، وسن القوانين الاحتلالية الجائرة بحقهم.

وقالت الفصائل :" لقد وقعت السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية للمنظمة، في الفخ الأمريكي مرة أخرى، وقدمت خدمة مجانية للاحتلال، من خلال الاستجابة لضغوط الإدارة الأمريكية التي لا يهمها سوى مصالح الاحتلال الصهيوني وحماية أمنه وتوفير مظلة لتمرير سياساته العدوانية والإرهابية. والاولى في هذه المرحلة الذهاب الى الوحدة الوطنية كما توحدت البنادق في الميدان . "

ودعت الفصائل، باسم شهداء نابلس وجنين وأريحا، وباسم كل الشهداء والأسرى والجرحى، وباسم كل عوائهم وأمهاتهم وأبنائهم، وباسم كل كتائب ومجموعات المقاومة، وباسم كل الشباب الثائر والمرابطين والمرابطات، أبناء شعبنا إلى إدانة هذا اللقاء والتعبير عن رفضهم للمشاركة فيه.

#جنين

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