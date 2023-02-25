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للأسبوع الثامن.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

السبت 25 فبراير 2023 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأسبوع الثامن.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

تجددت مساء، السبت، الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء في تل أبيب وعشرات البلدات، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات البلدات بينها القدس وحيفا وهرتسليا وبئر السبع وريشون لتسيون وكفار سابا.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في البلاد أمام حركة السير من عصر اليوم حتى الانتهاء من الاحتجاجات.

ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال تغريدة له "الأصوات المسؤولة في المعارضة إلى عدم دعم الفوضى والدخول فورا في المحادثات".

#حكومة نتنياهو

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