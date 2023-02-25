حزب الشعب: لن نذهب لأي مؤتمرات في غزة تزيد من حالة الارباك على الساحة الفلسطينية

غزة/سما/

أكد حزب الشعب الفلسطيني، مساء اليوم السبت، أنه لن يذهب للمشاركة في اي مؤتمرات ولقاءات في غزة تسهم في تعزيز وزيادة حالة الارباك على الساحة الفلسطينية .

وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريح وصل وكالة سما : "لقد عبرنا عن موقفنا تجاه اجتماع قمة العقبة ببيان مشرك نحن والجبهة الديمقراطية دعونا لعدم المشاركة فيه وحذرنا من مخاطر الوقوع في مصيدة الوعود المخادعة .

وفي وقت سابق ذكرت اذاعة الأقصى المحلية أن الفصائل الفلسطينية وقوى شعبية ستعقد غدا لقاء وطنيا في غزة رفضاً لاجتماع العقبة الأمني.

وأفادت مصادر مطلعة بأن اللقاء سيعقد غدًا الأحد الساعة 12:30 في قاعة الكمودور بمدينة غزة.