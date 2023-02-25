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عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا ويكشف عن خطر محدق (فيديو)

السبت 25 فبراير 2023 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا ويكشف عن خطر محدق (فيديو)



وكالات

ما يزال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، يثير اللغط بتنبؤاته، التي يؤكد أنها تعتمد على حقائق علمية وحسابية.

وظهر فرانك هوغربيتس، ظهر يوم السبت، بعد دقائق من وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق عشرة كيلومترات، حيث غرد على حسابه بالقول: "هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها!".

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كما نشر تغريدة ثانية للهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، والتي جاء فيها: "المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023 (وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا).. هذا مؤشر عام وليس محددا زمنيا"، وأرفقت التغريدة بخريطة للمنطقة.

وقبل يومين، أطلق هوغربيتس تغريدة أثارت الكثير من الجدل وحذر من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من فبراير الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجا.

 
#هولندا

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