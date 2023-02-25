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إصابة مواطن وأبنائه في اعتداء للمستوطنين غرب سلفيت

السبت 25 فبراير 2023 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن وأبنائه في اعتداء للمستوطنين غرب سلفيت



سلفيت/سما/

أصيب المواطن فايز عبد الدايم وأبناؤه برضوض، اليوم السبت، بعد أن اعتدى عليهم مستوطنون مسلحون عليهم، غرب سلفيت.

وقال المواطن عبد الدايم، إن مستوطنين مسلحين من البؤرة الاستيطانية بمنطقة الراس هاجموهم أثناء العمل بأرضهم، وقاموا بشتمهم والتهجم عليهم، ما أدى لعراك بالأيدي، قبل ان يقوم احد بإطلاق الرصاص الحي بالهواء، واجبارهم على مغادرة أرضهم بالقوة.

وأضاف ان اعتداء المستوطنين لم يتوقف عند ذلك، بل قاموا بتكسير وتحطيم مركبتهم، مشيرا إلى أن الاعتداء لم يكن الاول، وهدفهم أن نترك الأرض لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي اقاموها منذ فترة على أراضي المواطنين في منطقة الراس.

#سلفيت

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