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"هيئة مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على 193 دونما في أريحا

السبت 25 فبراير 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على 193 دونما في أريحا



رام الله/سما/

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت على 193 دونما من أراضي المواطنين في منطقة العوجا في محافظة أريحا.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأرض التي تم الاستيلاء عليها، تابعة لقرية العوجا في محافظة أريحا، واستخدمت سلطات الاحتلال حجة "استملاك للمصلحة العامة"، للاستيلاء عليها.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستخدم قرارات الاستملاك كواحدة من الوسائل للاستيلاء على الأراضي وتحديدا في المناطق (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى وعدم الموافقة عليها اذا ما قدمت اليهم، والتي تمثل 61 % من مجمل مساحة الضفة.

وأضاف أن سلطات الاحتلالتدّعي من خلال أوامر الاستملاك أنها تقوم بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لصالح مشروع عام لصالح المستوطنين، وتمنع الفلسطينيين من خلال أمر عسكري باستخدامها لبناء أبنية خاصة أو إقامة مشاريع خاصة.

وبين أن سلطات الاحتلال ومنذ عام 2014 أصدرت 29 أمرا لاستملاك أراضي المواطنين بحجة المصلحة العامة أو مصلح الجمهور، وقضت هذه الأوامر بالاستيلاء على أكثر من 2100 دونم من أراضي المواطنين، كان الهدف منها خدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، وربط المواقع الاستيطانية الاستعمارية بشبكة طرق أو أنفاق أو لخدمة المستوطنين من خلال تسهيل حياتهم وحركتهم.

#هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

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