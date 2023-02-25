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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

السبت 25 فبراير 2023 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر



الخليل/سما/

أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، والقريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع الشبان، اطلق الجنود خلالها قنابل الغاز السام باتجاههم، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت امر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين اثناء فلاحتهم اراضيهم للتضييق عليهم وتهجيرهم.

#بيت امر #الاحتلال

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