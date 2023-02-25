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مستوطنون يخربون غرفة زراعية ويحطمون أشجارا في سلواد

السبت 25 فبراير 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يخربون غرفة زراعية ويحطمون أشجارا في سلواد



رام الله/سما/

 أقدم مستوطنون، اليوم السبت، على تخريب غرفة زراعية وتدمير محتوياتها وسرقة بعضها وتحطيم أشجار في محيطها في أراضي بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي المواطنين بمنطقة "نصبية" في البلدة، وقامت بتخريب غرفة زراعية وتدمير محتوياتها وسرقة مولدات كهربائية منها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين قاموا بتحطيم مجموعة من الأشجار في محيط الغرفة الزراعية، التي تعود للمواطن نزيه العنيد.

وأشارت إلى أن عمليات التخريب في أراضي المواطنين مستمرة، حيث إنها تكررت للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، وإن مجموعة من المستوطنين أقدمت أمس على تخريب غرفة زراعية في منطقة "نصبية" في البلدة أيضا وسرقة مولدات كهربائية منها، وتعود للمواطن نوح جماعين.

#مستوطنون

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