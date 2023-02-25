أبو جيش: توقيع 9 اتفاقيات بـ55 مليون دولار للنهوض بقطاع العمل

عمان/سما/

قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الوزراة وقعت اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، تسع اتفاقيات بقيمة 55 مليون دولار مع عدد من المانحين تنفذ على مدار 3 سنوات 2023–2025، للنهوض بقطاع العمل ودعم التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والذي جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بحضور رفيع المستوى لـ60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية، ومن بينهم الحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد، وبنك فلسطين، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية والحكومة الاندونيسية.

كما تم توزيع 35 مشروعا على كافة المانحين، تشمل التشغيل في العديد من القطاعات، لا سيما السياحة والزراعة والتنمية الاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب والنساء وتدعم قطاع العمل والتدريب المهني والتشغيل والتي سيتم بحثها من قبل الدول المشاركة ومتابعتها معهم.

وشكر أبو جيش، جميع الشركاء الدوليين والعرب الذين حضروا الاجتماع، داعيا إلى ترجمة هذا التضامن الكبير إلى واقع مادي لسد الفجوة المالية لدعم الشباب والنساء وخلق فرص عمل مستدامة لهم.

يذكر أن اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، جاء تتويجا لجهود حثيثة من قبل وزارة العمل وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، واستجابة لقرارات مؤتمرات العمل العربية وبالشراكة والدعم الكامل من منظمة العمل الدولية، والحكومة الألمانية.