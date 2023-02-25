  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو جيش: توقيع 9 اتفاقيات بـ55 مليون دولار للنهوض بقطاع العمل

السبت 25 فبراير 2023 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو جيش: توقيع 9 اتفاقيات بـ55 مليون دولار للنهوض بقطاع العمل



عمان/سما/

قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الوزراة وقعت اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، تسع اتفاقيات بقيمة 55 مليون دولار مع عدد من المانحين تنفذ على مدار 3 سنوات 2023–2025، للنهوض بقطاع العمل ودعم التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والذي جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بحضور رفيع المستوى لـ60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية، ومن بينهم الحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد، وبنك فلسطين، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية والحكومة الاندونيسية.

كما تم توزيع 35 مشروعا على كافة المانحين، تشمل التشغيل في العديد من القطاعات، لا سيما السياحة والزراعة والتنمية الاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب والنساء وتدعم قطاع العمل والتدريب المهني والتشغيل والتي سيتم بحثها من قبل الدول المشاركة ومتابعتها معهم.

وشكر أبو جيش، جميع الشركاء الدوليين والعرب الذين حضروا الاجتماع، داعيا إلى ترجمة هذا التضامن الكبير إلى واقع مادي لسد الفجوة المالية لدعم الشباب والنساء وخلق فرص عمل مستدامة لهم.

يذكر أن اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، جاء تتويجا لجهود حثيثة من قبل وزارة العمل وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، واستجابة لقرارات مؤتمرات العمل العربية وبالشراكة والدعم الكامل من منظمة العمل الدولية، والحكومة الألمانية.

#وزير العمل #نصري ابو جيش

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: الأردن يستضيف الأحد اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا بقيادة الولايات المتحدة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استهداف عدة مواقع عسكرية للاحتلال في الضفة

غزة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته في"حادث الإسماعيلية"

الحرس الثوري يتوعد بقتل ترامب ويقول : كان بإمكاننا قتل 1000 جندي امريكي بضربة واحدة

إيران: سنزود سوريا بصواريخ دفاع جوي لصد الغارات الإسرائيلية

لهذا السبب.. محلل اسرائيلي يطالب باختراع جهاز يقرأ ما يدور في عقول الفلسطينيين!

الأخبار الرئيسية

سس

غزة: رسم جمركي يدفع محلات الملابس إلى إضراب جزئي.. و"الاقتصاد" توضح

photo_2023-02-25_15-04-40

مستشفى بلندن يزيل معرض رسومات لأطفال من غزة: تلقوا تعليمهم من حماس!

مصدر: مشاركة الوفد الفلسطيني في قمة العقبة لوقف المجازر..

استطلاع: الليكود ينهار والشرخ سيتسع.. هذا هو الكاسب الأكبر

حدود

"معاريف": حماس غيرت من سياستها في الآونة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية