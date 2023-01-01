مستشفى بلندن يزيل معرض رسومات لأطفال من غزة: تلقوا تعليمهم من حماس!

لندن/سما/

أزال مستشفى في لندن معرضا لرسومات خطها أطفال من قطاع غزة، تحت ضغط شكاوى تقدم بها محامون إسرائيليون.



وقال موقع "عرب لندن"، إن الرسومات التي رسمها أطفال يدرسون في مدرستين إعداديتين تابعتين للأونروا في "بيت لاهيا"، و"مخيم جباليا" شمال قطاع غزة وأُرفقت بتعليقات، أغضبت المحامين الإسرائيليين.



وكان أطفال مدارس مستشفى تشيلسي المجتمعي قد أعادوا طباعة الرسومات على الأطباق وعرضوها في معرض بعنوان "عبر الحدود: مهرجان الأطباق" عند مدخل قسم العيادات الخارجية. وجاء في تعليق إحدى اللوحات المعروضة غصن زيتون وعلم فلسطين.





وزعمت مجموعة محامي إسرائيل البريطانية (UKLFI)، التي قدمت شكوى إلى المستشفى بشأن المعرض، أن الطلاب في المدرستين المعنيتين قد تلقوا تعليمهم من حركة حماس. وزعمت أيضًا أن العرض في بهو مستشفى تشيلسي وويستمنستر جعل بعض المرضى يستاؤون ويشعرون بالإهانة، وفق زعمهم.



ودفعت هذه الشكوى إدارة المستشفى إلى إزالة الرسومات معتذرة للمجموعة، حيث صرّح متحدث باسم المستشفى: يمكنني تأكيد إزالة جميع الرسومات، كما أننا نقدر لفت انتباهنا إلى الأمر.





وأثار الموضوع غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل أحدهم قائلا: "ما الخطأ في أطفال غزة؟ وكيف يمكن أن تشكل أعمال أطفال أبرياء تهديدًا لأي شخص؟".



فيما تساءل آخر عن حال نفسية أطفال غزة الذين يعيشون تحت القمع، قائلا: "تخيل كيف يشعر هؤلاء الأطفال عندما يوجه جندي إسرائيلي مسدسًا صوبهم؟"، بينما عبر عدد من البريطانيين عن تأييدهم لما قام به المستشفى.

