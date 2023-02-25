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زلزال جديد يضرب تركيا

السبت 25 فبراير 2023 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
زلزال جديد يضرب تركيا



أنقرة/سما/

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر هز ولاية نيغدا جنوبي البلاد.

وأضافت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ في تركيا: "الزلزال الجديد وقع عند الساعة 13:27 .. وكان مركزه منطقة (بور) بالولاية .. وكان بعمق 7 كيلومتر".

وبحسب الهيئة: "حتى الآن، وقعت في مناطق الجنوب التركي، 9 آلاف و470 هزة ارتدادية، منذ الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الجاري".


وتعرضت ولاية سيواس وسط تركيا، أمس الجمعة، لزلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال في الساعة 20:19 (17:19 تغ) في قضاء غورون. وعلى عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا، الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة.

#تركيا

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