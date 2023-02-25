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مصر: ترحيل رئيس نادي الزمالك إلى السجن (فيديو)

السبت 25 فبراير 2023 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: ترحيل رئيس نادي الزمالك إلى السجن (فيديو)



القاهرة/سما/

رحلت الأجهزة الأمنية مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري لكرة القدم، إلى السجن لتنفيذ فترة عقوبته، يوم السبت، بعد رفض طعنه على حكم حبسه في قضية سب محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو وصورا للحظة ترحيل مرتضى منصور إلى السجن.

 وسيبدأ مرتضى منصور في تنفيذ فترة عقوبته، وهي الحبس لمدة شهر، بعدما سلم نفسه إلى نيابة النقض.

 

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد حكمت من قبل بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، ليصبح شهرا بدلا من سنة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.  

#مصر #مرتضى منصور #رئيس نادي الزمالك

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