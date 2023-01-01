  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أريحا: وقفة للمطالبة باسترداد جثامين شهداء مخيم عقبة جبر المحتجزة لدى الاحتلال

السبت 25 فبراير 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أريحا: وقفة للمطالبة باسترداد جثامين شهداء مخيم عقبة جبر المحتجزة لدى الاحتلال



أريحا/سما/

 طالب مشاركون، وأهالي شهداء، وفعاليات رسمية ووطنية في محافظة أريحا والأغوار، بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة جثامينهم، خاصة شهداء مخيم عقبة جبر، الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الـ 6 من شباط/ فبراير الجاري.

جاء ذلك، خلال وقفة جماهيرية، نظمت اليوم السبت، عند مدخل مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، بدعوة من القوى الوطنية، ومؤسسات الأسرى في أريحا، بحضور المحافظ جهاد أبو العسل.

وتأتي الوقفة في إطار "الحملة الوطنية لدعم وإسناد الأسرى والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء" التي أطلقتها محافظة أريحا والأغوار في ظل السياسيات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وذلك لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وجدد أبو العسل خلال الوقفة دعوته لدعم صمود أهالي الشهداء والأسرى، والعمل على دعم القضايا الوطنية، وتوسيع قادة المشاركة الشعبية في فعاليات التضامن مع الأسرى، والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

وطالب بتكثيف الفعاليات الداعمة للأسرى وعائلات الشهداء، ودعم موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس المتعلق برفض الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بمخصصات رواتب الأسرى والشهداء، كذريعة لقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون خلال الوقفة الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشهداء والأسرى وعائلاتهم، مؤكدين أن احتجاز جثامين الشهداء، انتهاك صارخ للقانون الدولي، وللمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة.

#اريحا #جثامين الشهداء #مخيم عقبة جبر

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: الأردن يستضيف الأحد اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا بقيادة الولايات المتحدة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استهداف عدة مواقع عسكرية للاحتلال في الضفة

مجزرة نابلس عصفت بجهود أمريكا.. كبير مستشاري بايدن في المنطقة

غزة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته في"حادث الإسماعيلية"

إعلام عبري: نصر الله يشخّص الانقسام الإسرائيلي

الحرس الثوري يتوعد بقتل ترامب ويقول : كان بإمكاننا قتل 1000 جندي امريكي بضربة واحدة

الأخبار الرئيسية

مصدر: مشاركة الوفد الفلسطيني في قمة العقبة لوقف المجازر..

استطلاع: الليكود ينهار والشرخ سيتسع.. هذا هو الكاسب الأكبر

حدود

"معاريف": حماس غيرت من سياستها في الآونة الأخيرة

مروحية اردنية

مروحية اردنية تهبط في مقر الرئاسة برام الله لنقل الوفد الفلسطيني الى العقبة

عمليات

لهذا السبب.. محلل اسرائيلي يطالب باختراع جهاز يقرأ ما يدور في عقول الفلسطينيين!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية