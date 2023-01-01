  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: نرى في ليبيا عمقا لفلسطين كقضية وشعب

السبت 25 فبراير 2023 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نرى في ليبيا عمقا لفلسطين كقضية وشعب



رام الله/سما/

- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن فلسطين في قلب كل إنسان ليبي وكذلك ليبيا في قلب كل إنسان فلسطيني، ونرى في ليبيا عمقا مهما لفلسطين كقضية وشعب.

جاء ذلك خلال استقباله وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، في مكتبه برام الله، اليوم السبت، بحضور وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، والسفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال.

وأضاف اشتية أن "زيارة فلسطين وخاصة القدس كزيارة الأسير في السجن لحين التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، فزيارة أشقائنا العرب لفلسطين السجينة لا تعني التطبيع مع الاحتلال". 

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الزيارة الرسمية الأولى على مدار التاريخ لوزير ليبي لفلسطين، والتي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمق العربي في سبيل دعم فلسطين على كافة المستويات.

وشدد اشتية على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت خلال زيارته على رأس وفد حكومي العام الماضي إلى ليبيا، في عدة مجالات تعنى بمختلف القضايا السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وخلق فرص عمل للكفاءات الفلسطينية في ليبيا من أطباء، ومهندسين، وممرضين، ومعلمين، وخبراء.

ـــــ

#رئيس الوزراء محمد اشتية #ليبيا

الأكثر قراءة اليوم

تقرير: الأردن يستضيف الأحد اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا بقيادة الولايات المتحدة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استهداف عدة مواقع عسكرية للاحتلال في الضفة

مجزرة نابلس عصفت بجهود أمريكا.. كبير مستشاري بايدن في المنطقة

غزة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته في"حادث الإسماعيلية"

إعلام عبري: نصر الله يشخّص الانقسام الإسرائيلي

الحرس الثوري يتوعد بقتل ترامب ويقول : كان بإمكاننا قتل 1000 جندي امريكي بضربة واحدة

الأخبار الرئيسية

مصدر: مشاركة الوفد الفلسطيني في قمة العقبة لوقف المجازر..

استطلاع: الليكود ينهار والشرخ سيتسع.. هذا هو الكاسب الأكبر

حدود

"معاريف": حماس غيرت من سياستها في الآونة الأخيرة

مروحية اردنية

مروحية اردنية تهبط في مقر الرئاسة برام الله لنقل الوفد الفلسطيني الى العقبة

عمليات

لهذا السبب.. محلل اسرائيلي يطالب باختراع جهاز يقرأ ما يدور في عقول الفلسطينيين!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية