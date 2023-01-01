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ماليزيا تدين بشدة عدوان الاحتلال على نابلس

السبت 25 فبراير 2023 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا تدين بشدة عدوان الاحتلال على نابلس



كوالالمبور / سما /

أدانت الجمهورية الماليزية بشدة، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، الذي أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، اليوم السبت، "إن الأعمال المشينة من هذا الشكل تمثل جرائم ضد الإنسانية، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".

ودعت ماليزيا "المجتمع الدولي إلى الكف عن غض الطرف للعنف المتواصل، والوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة".

وطالبت "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجه الخصوص، بأن يرقى إلى مستوى التزاماته بنص الميثاق على المسؤولية، لأن الفلسطينيين أيضا يستحقون السلام والأمن والعدالة".

وجددت ماليزيا موقفها الثابت "في دعم الشعب الفلسطيني، الذي يستحق دولة مستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

#نابلس #الاحتلال

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