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"معاريف": حماس غيرت من سياستها في الآونة الأخيرة

السبت 25 فبراير 2023 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف": حماس غيرت من سياستها في الآونة الأخيرة



غزة / سما /

تحدثت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، صباح اليوم السبت ، عن تغيير سياسة حركة حماس في التعامل مع الأحداث على الساحة الفلسطينية.

وزعم الصحفي في معاريف تال ليف رام، إن "حركة حماس غيرت سياستها في الآونة الأخيرة، وتحاول تثبيت معادلة جديدة".

وادعى أن المعادلة الجديدة هي "أن غزة ستطلق الصواريخ على إسرائيل ردًا على أي حدث استثنائي في الضفة".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد قالت، أمس الجمعة، إن "تبادل الضربات بين حماس والجيش الإسرائيلي الذي بدأ أمس يشير إلى أن اتجاه التصعيد في قطاع غزة واضح، وسيكون من الصعب للغاية إيقافه".

وأضافت، أن "الجيش الإسرائيلي لا زال يعتقد أن حماس ليست معنية بالحرب، لكن أرقام إطلاق الصواريخ تشير إلى تغيير كبير في سياسة حماس، والتي تعطي على الأقل الضوء الأخضر للمنظمات الأخرى لإطلاق الصواريخ".

وأشارت إلى أن "هذا كجزء من محاولة لتأسيس معادلة جديدة لخلق أحداث استثنائية مثل إطلاق الصواريخ من القطاع بهدف عرقلة وتهديد حرية عمل الجيش في الضفة وشرق القدس والأقصى".

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