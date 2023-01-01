الخطيب يسجن رئيس نادي الزمالك والأخير يعلق !

وكالات / سما /

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض الطعون التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على الحكم السابق الذي انتصر به الخطيب، وأيدت سجن منصور لمدة شهر في قرار نهائي غير قابل للطعن.

وكان رئيس القلعة الحمراء قد رفع عدة قضايا ضد نظيره في القلعة البيضاء، إثر خروج الأخير بشكل متكرر عبر البرامج التليفزيونية، لسبه وقذفه والخوض في أعراض عائلته.

وعلق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على القرار الصادر بحبسه لمدة شهر، وذلك بعد رفض الطعن الضد الحكم الذي حصل عليه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكتب مرتضي منصور في سالة لجماهير الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".: "أخيرا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة".

وأكمل "رفض الطعن، لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي.. لا تقلقوا عليّ، الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن".

وأضاف: "الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني.. هذة الخطوة تأخرت بعض الشيء".

واستطرد رئيس الزمالك: "الحمد لله.. عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك، كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ظهرها".

وأتم منصور رسالته بكلمات "يا جماهير الزمالك يا من اتفقتم معي أو اختلفتم، قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر.. أشكر الجميع و أحمد الله علي هذا الابتلاء".