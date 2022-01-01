أمريكا تدعم أوكرانيا بمساعدات بقيمة 10 مليارات دولار

وكالات / سما /

أعلنت الولايات المتحدة، تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، منها 250 مليونا لدعم البنية التحتية للطاقة في مواجهة الهجمات الروسية، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى خطة، بحسب مسودة أولية، لتقديم 300 مليون دولار إلى مولدوفا، لمساعدتها على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن المساعدات:

• "ستساعد الأموال المخصصة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجئ في أنحاء البلاد".

• "أوكرانيا ستحصل أيضا على منحة تمويلية بقيمة 9.9 مليار دولار من خلال مشروع تابع للبنك الدولي".

• "هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها ضد روسيا، كما أنها تضمن استمرار الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ".

وقتل عشرات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين والجنود من الجانبين، وكذلك فر الملايين من ديارهم، منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، الذي أدى إلى اندلاع أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفشلت روسيا في تحقيق نصر سريع، ودأبت على مهاجمة البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، التي يرى مسؤولون غربيون أنها محاولة لإضعاف الروح المعنوية للأوكرانيين في الحرب الطاحنة.