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الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجته ونجله من أرضه بمسافر يطا

السبت 25 فبراير 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن سعيد عليان عوض، وزوجته، ونجله، خلال تواجدهم في أرضهم بمنطقة سمره، القريبة من مستوطنتي "متسبي يائير" و"يعقوب داليا" المقامتان على أراضي المواطنين.

وفي السياق، أفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال استولت على مواد بناء في تجمع شعب البطم بمسافر يطا، تعود للمواطن يوسف جبارين.

الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على المواطنين ومحاولات تهجيرهم، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي.

#مسافر يطا #الخليل #الاحتلال

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