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مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

السبت 25 فبراير 2023 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

لاحق مستوطنون، اليوم السبت، رعاة الأغنام في منطقة المعرجات، غرب مدينة أريحا، وأجبروهم على ترك المراعي، وقاموا بتهديدهم بالسلاح.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين المسلحين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاحقوا رعاة الأغنام، أثناء رعيهم في محيط طريق المعرجات، وأجبروهم على ترك المراعي، وهم: جمال سليمان مليحات، وسليمان عطا الله مليحات، وعصمت عطا كعابنة، ومحمد سليمان كعابنة.

وتتكرر هجمات المستوطنين على رعاة الأغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

#رعاة الأغنام #مستوطنون #اريحا

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