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هل سيصل الدولار الأمريكي لـ4 شواقل قربياً ؟ خبير مالي يجيب..

السبت 25 فبراير 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيصل الدولار الأمريكي لـ4 شواقل قربياً ؟ خبير مالي يجيب..



القدس المحتلة / سما /

توقع فيصل الجبيلي الخبير في الشأن المالي في القناة 12 العبرية، اليوم السبت  25/2/2023، أن تصل قيمة الدولار في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية لـ4 شواقل  في حال استمرار المضاربة في السوق "الاسرائيلية" على الشيكل.

وبين الجبيلي خلال تصريحات على حسابه الشخصي، أن خبراء المال "الاسرائيليون" يتوقعون سقفاً للشيكل "الإسرائيلي" مقابل الدولار يصل لـ3.80، وفي حال استمرت المضاربة على الشيكل سنتجاوز الـ4 شيكل، حيث ستشهد "إسرائيل" تضخماً مالياً كبيراً سيؤدي لمشاكل اقتصادية كبيرة".

وأوضح أن الأزمة المالية في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" تزداد تعمقاً وخطورة، نتيجة التضخم المتوقع حال انخفاض الشيكل؛ لانخفاض دخل الكيان من الضرائب، وزيادة مصروفات الحكومة والتي لن تسطيع تنفيذ وعودها للجمهور بشأن الموازنة العامة".

وأشار الخبير المالي، إلى أنه في حال انخفضت مدخولات الحكومة من الضرائب فستنخفض نفقات حكومة الاحتلال، وهذا أمر خطير جداً.

واعتقد الجبيلي، أن الخطورة تكمن في الأمر في حال انضمام شركات أجنبية في المضاربة على الشيكل "الإسرائيلي" من خلال عمليات بيع الشيكل وشراء الدولار فستتعمق الأزمة، متوقعاً أنه نتيجة دعم الـ"سيتي بنك" الأمريكي لعمليات المضاربة على الشيكل فسيشهد الشيكل انخفاض على قيمته.

ولفت إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس بين محافظ بنك "إسرائيل"، وقيادة وزارة الاقتصاد في كيان الاحتلال، لفحص أسباب انهيار الشيكل "الإسرائيلي"، لمناقشة هل هناك عوامل خارجية تعمل على "المضاربة" على الشيكل؟، فقد تبين أن العمليات الاقتصادية من الشركات "الإسرائيلية" لوحدها هي السبب المباشر في تراجع الشيكل.

#الدولار #الشيكل #العملات #اسعار العملات مقابل الشيكل

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