محلل اسرائيلي يطالب بالمستحيل من أجل وقف عمليات "الذئب المنفرد"..!

القدس المحتلة / سما /

أكد المختص بالشأن العربي في إذاعة جيش الاحتلال جاكي خوجي صباح السبت، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عاجزة على إيجاد حل للعمليات الفردية أو ما تسمى عمليات "الذئب المنفرد"، داعيا لاختراع جهاز قادر على قراءة ما يدور في أذهان الفلسطينيين.

وقال خوجي في تصريح نقلته صحيفة معاريف:" إن هذه العمليات أصبحت تشكل تحدي للجبهة الداخلية واستراتيجية إحباط العمليات بمجملها، لاسيما وأن الذئب المنفرد ليس بحاجة لأكثر من سكين أو مسدس أو بندقية عادية أو سيارة لتنفيذ عملية تغير الأجواء العامة في إسرائيل خلال دقائق".

وتابع: الأجهزة الأمنية لم تكتشف حتى اللحظة حل لهذه الظاهرة ولم تجد أمامها سوى حلول شكلية تتمثل ببناء جدار ونشر قوات الشرطة ومتابعة المنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛

إلا أن هذه الوسائل لا تجدي نفعا لأن الذئب المنفرد لا يستشير ولا يطلع أحد ويتخذ قراره بناء على ما يحدث في الأقصى والسجون كذلك حينما يري امرأة مدرجة بدمائها بعد أن قتلها الجيش أو يستمع لوصايا الشهداء.

وأضاف: ما لم نكتشف جهاز قادر على قراءة ما يدور في أذهان الشبان فإن هذه المعضلة ستبقي قائمة ولن تتمكن الأجهزة الأمنية من التعامل مع هذا التهديد الذي بدأ يتخذ منحني خطير؛ ما يعني أن الانتفاضة الثالثة في حال اندلعت ستكون بمثابة دمج بين خصائص الانتفاضة الأولي التي تمثلت بمظاهرات شعبية ومواجهات مع الجيش والثانية التي تميزت بالعمليات المسلحة.

خوجي أشار إلى أن إسرائيل تمر بمأزق خطير عام 2023 وهو ظهور خلايا مسلحة خلال العامين الماضيين في مناطق الضفة فهي أمام خيارين أحلاهما مر – الاشتباك مع هذه الخلايا ومحاولة القضاء عليها؛

سيؤجج الأوضاع أكثر وأكثر وسيخرج عدد كبير من الذئاب المنفردة التي تنفذ عمليات انتقامية ضد الجيش، أما الخيار الثاني فهو التغاضي عن هذه الخلايا لكن الخطر هي أنها ستخرج من مقراتها وتشهر بنادق لتنفيذ عمليات مسلحة.