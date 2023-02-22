بعد الوداع الأوروبي.. تشافي يفند أسباب نكسة برشلونة

وكالات / سما /

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن أسفه بعد توديع الدوري الأوروبي، مؤكدا ضرورة التركيز حاليا على الدوري والكأس.

وودع برشلونة الإسباني بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023 بعدما خسر أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (1-2) مساء الخميس في أولد ترافورد بمباراة إياب الملحق المؤهل لدور الـ16، بعد التعادل (2-2) ذهابا في إسبانيا.

وباتت هذه هي المرة الرابعة التي يخرج فيها برشلونة تحت إمرة تشافي من المسابقات القارية منذ الموسم الماضي، بين دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ماذا قال تشافي بعد توديع برشلونة الدوري الأوروبي؟

تحدث تشافي في مؤتمر صحفي بعد المباراة قائلا: "هدف التعادل سبَّب لنا الكثير من الضرر.. أعتقد أن المواجهة كانت متكافئة للغاية في كلا الملعبين، لكن التفاصيل الصغيرة كانت في صالحهم".

وأضاف: "إنها خيبة أمل كبيرة جدًا لأننا كنا متحمسين للغاية.. افتقدنا الهدوء والصبر في الشوط الأول وكذلك اللعب بين الخطوط في الشوط الثاني".

وتابع: "كنا أقل حدة في الشوط الثاني مما كنا عليه في الأول.. إذا كان بيدري أو جافي هناك، أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون الأداء مختلفًا في الشوط الثاني، لكن لا ينبغي البحث عن أعذار".

وعن أسباب الخسارة، أوضح تشافي: "لقد خسرنا بسبب بعض التفاصيل، يمكننا أن نفخر، لكن هذا مؤسف، فنحن واجهنا فريقا رائعا".

وأتم مدرب برشلونة قائلا: "النقطة الإيجابية هي أنه يوم الأحد سيكون لدينا مباريات مرة أخرى، الآن دعونا نركز على اللقبين المتبقيين.. حان الوقت للتركيز على الدوري والكأس، يجب أن تنهض وتستمر الحياة".

يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد حامل اللقب، كما وصل الفريق الكتالوني لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليضرب موعدا مع نظيره الملكي.