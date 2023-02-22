بعد الهجوم على نابلس ...وزير الدفاع الامريكي يطالب "اسرائيل " بالتهدئة

القدس المحتلة / سما /

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صباح اليوم السبت 25 فبراير 2023، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت.

وقال البنتاغون في بيان له، إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي وحثه على تهدئة التوتر في الضفة الغربية بعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة نابلس ".

وأضاف أن "أوستن أكد التزامه الراسخ بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن مواطنيها".

وشنت إسرائيل عدواناً واسعاً على مدينة نابلس يوم الأربعاء الماضي خلف نحو الـ11 شهيداً وعشرات الإصابات.

بدورها كشفت قناة كان العبرية، أمس الجمعة، عن قمّة دولية طارئة من المُقرر أن تُعقد يوم الأحد المقبل، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في الأردن.

وأفادت القناة العبرية، بأن القمة الدولية الطارئة تهدف لمحاولة إيجاد صيغة لمنع التصعيد الأمني مع الفلسطينيين قبل وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص.

وأضافت، "من المتوقع أن يُشارك فيها شخصيات رفيعة أمريكية وعربية، وربما وفد إسرائيلي".

وأشارت "كان" إلى أن مصر والأردن يخشون بشدة اندلاع توتّر خلال شهر رمضان، يُزعزع استقرار المنطقة.