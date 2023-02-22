إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (19-24 فبراير 2023).

وأوضحت الهيئة في الإحصائية الأسبوعية التي تصدرها، أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 13259 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11838 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 13101 مواطناً و121 أجانب، و37 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11674 مواطناً، و136 أجنبيًا، و24 من فلسطينيي الداخل، و4 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.