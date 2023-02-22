رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، استشهاد الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما)، من مخيم العروب، شمال الخليل، متأثرا بجروحه، ووقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين، خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة وقطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- شهيد من مخيم العروب متأثرا بجروحه وعشرات الاصابات في الضفة وقطاع غزة

- اشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة نقطة البداية لأفق سياسي

- نابلس: صامدون رغم العدوان والمجازر الاحتلالية

- استوديو الشحروري.. أرشيف نابلسى يقاوم الاندثار

- الحركة الأسيرة: حراكنا مستمر ولا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة

- لجنة أممية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية شعبنا

- طيارون إسرائيليون وضباط بالاستخبارات العسكرية بالاحتياط يرفضون الخدمة بسبب خطة إضعاف القضاء

"الأيام":

- الاستيطان: 212 وحدة في التلة الفرنسية والإعداد لبناء 3412 أخرى في "إي واحد"

- استشهاد شاب من جهاز الشرطة أصيب في مواجهات مخيم العروب

- مواجهات وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة تنديداً بجرائم الاحتلال ومستوطنيه وإسناداً للأسرى

- ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسورية إلى أكثر من 50 ألفاً

- التحدي يتصاعد في نابلس بعد المجزرة

- الأسرى ينظمون اعتصاماً في ساحات السجون ضمن خطواتهم النضالية

- بن غفير يحصل على 9 مليارات شيكل من الميزانية العامة لمحاربة الفلسطينيين

- تظاهرة في حي الشيخ جراح حياة الفلسطينيين مهمة ولا للاحتلال

- لجنة أممية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني

"القدس":

- استشهاد ضابط شرطة في مخيم العروب وإصابات خلال مواجهات بالضفة والقطاع

- الأسرى يعتصمون في ساحات السجون ويؤكدون تصعيد الخطوات النضالية

- تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

- المصادقة على مشروع الميزانية الاسرائيلية بقيمة 484 مليار شيكل

- كبير مستشاري بايدن يزور الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر بالضفة

- طيارون اسرائيليون وضباط استخبارات يرفضون الخدمة