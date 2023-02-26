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طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

السبت 25 فبراير 2023 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2023-02-25، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غداً الأحد: 2023-02-26

يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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