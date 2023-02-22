"عرين الأسود" تكشف عن تنفيذ أولى عمليات الثأر لشهداء نابلس

نابلس/سما/

كشفت مجموعات "عرين الأسود" المسلحة، مساء الجمعة، عن تنفيذها أولى عمليات الثأر، لشهداء مجزرة نابلس التي ارتكبها الاحتلال يوم الأربعاء الماضي.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته عرين الاسود:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ الله رَمَىٰ

صدق الله العظيم

ها هي قافلة الثأر قد بدأت، وجنود العرين تشعل الارض بركانا تحت جنود الاحتلال.



رداً على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في مدينة نابلس يوم الاربعاء ٢٢/٢/٢٠٢٣، وفي اول عملية نوعية تعد أول العمليات في سلسلة عمليات الثأر، استهدف جند العرين اليوم الجمعة ٢٤/٢/٢٠٢٣ وفي تمام الساعة ٢٢:٠٠ معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق اصابتان خطيرتان في صفوف الجنود.

الجمعة ٢٠٢٣/٢/٢٤

والله ولي التوفيق والسداد

أخوتكم مجموعات عرين الأسود