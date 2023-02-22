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بمشاركة ممثلين عن السلطة الفلسطينية

قناة عبرية تزعم: عقد قمة طارئة الأحد لتليين الموقف الفلسطيني..

الجمعة 24 فبراير 2023 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: عقد قمة طارئة الأحد لتليين الموقف الفلسطيني..



القدس المحتلة/سما/

زعمت قناة عبرية، مساء الجمعة، أنه ستُعقد يوم الأحد المقبل، قمة طارئة في مدينة العقبة الأردنية، تقودها الولايات المتحدة بمشاركة الأردن ومصر وممثلين عن السلطة الفلسطينية وربما "الإسرائيليين".

وبحسب قناة كان العبرية، فإن هذه القمة ستبحث محاولة وقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص.

ووفق ادعاء القناة، فإن القمة هدفها محاولة تليين الموقف الفلسطيني وتقديم مخطط عملي لهم وإقناعهم بأن هناك فرصة للتغيير، مشيرةً إلى أن مثل هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات إسرائيلية إيجابية وتقديم تنازلات لالفلسطينيين وهو الأمر الذي ليس من الواضح فيما إذا كان سيحدث مع التركيبة الحالية في حكومة بنيامين نتنياهو.

وتقول القناة، "إن مصر والأردن تتفهمان جيدًا أن التصعيد في شهر رمضان قد يؤثر عليهما ويزعزع استقرارهما، وهو ما يدفعهما إلى جانب الولايات المتحدة لعقد هذه القمة ومحاولة إنجاحها".

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