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اشتية: وقف "إسرائيل" إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لخلق أفق سياسي

الجمعة 24 فبراير 2023 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: وقف "إسرائيل" إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لخلق أفق سياسي



رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، وفدا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وقال اشتية خلال لقائه الوفد، في مكتبه برام الله: "وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها نقطة البداية لخلق أفق سياسي، يستند على مبادرة السلام العربية والقانون والشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".

وأضاف اشتية: "التوسع الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح بناء المستوطنات هو العدو الأول لحل الدولتين وعملية السلام، وإذا استمرت إسرائيل في المزيد من الاستيطان لن يعد حل الدولتين قائما في المستقبل القريب، وسيتم الانزلاق في واقعية الدولة الواحدة التي ستكون دولة فصل عنصري بالواقع والتشريع".

وطالب رئيس الوزراء، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 من أجل الحفاظ على حل الدولتين، والضغط على إسرائيل لوقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموالنا، ووقف كافة أشكال العقوبات الجماعية على أبناء شعبنا، والافراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، والضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة.

#رئيس الوزراء محمد اشتية
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