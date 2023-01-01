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8 إصابات بينها خطيرة بحادثي سير قرب وادي الأردن

الجمعة 24 فبراير 2023 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 إصابات بينها خطيرة بحادثي سير قرب وادي الأردن



القد المحتلة/سما/

أصيب 8 أشخاص بجروح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة في حادثي سير منفصلين على شارع 90، قرب وادي الأردن جنوبي البلاد، يوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أسفر حادث سير بين مركبة إسرائيلية وأخرى فلسطينية عن إصابة 7 أشخاص، إذ وصفت حالة أحدهم (25 عاما) بالخطيرة بينما الآخرون بالمتوسطة والطفيفة.

وأحيل المصابون على يد "نجمة داود الحمراء" و"الهلال الأحمر" إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي حادث سير ذاتي، أصيب شخص (50 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء اصطدام سيارته بمحطة حافلات.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادثين المنفصلين.

#اصابات

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