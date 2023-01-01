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إيران: سنزود سوريا بصواريخ دفاع جوي لصد الغارات الإسرائيلية

الجمعة 24 فبراير 2023 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: سنزود سوريا بصواريخ دفاع جوي لصد الغارات الإسرائيلية



طهران/سما/

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، إمكانية بيع إيران معدات وأنظمة صواريخ دفاع جوي إلى سوريا.


وأوضح التلفزيون الإيراني أن إمداد سوريا بصواريخ أرض-جو ربما يحدث في إطار مساعدتها لتعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة، حيث أن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة".


وتابع التلفزيون الإيراني أنه من المرجح كذلك إمدادات إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، مشيرا إلى أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا.


يذكر أن الدفاعات الجوية السورية كانت قد تصدت، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق.


وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".


وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن العدوان أسفر عن 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.


من جانبها، أدانت إيران، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل فوري وجاد ضد هذه الاعتداءات.


وأكدت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد الماضي، أن "الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل على سوريا قبل ساعات، لم تسفر عن إصابة أي من المواطنين الإيرانيين المتواجدين على الأراضي السورية".

#ايران

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