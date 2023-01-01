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مهرجان تأبيني للشهيدين حمامرة وخليلية في جبع جنوب جنين

الجمعة 24 فبراير 2023 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهرجان تأبيني للشهيدين حمامرة وخليلية في جبع جنوب جنين



جنين/سما/

- نظمت حركة فتح وفعاليات بلدة جبع جنوب جنين مساء اليوم االجمعة، مهرجانا تأبينيا للشهيدين عز الدين باسم حمامرة وأمجد عدنان خليلية.

وأقيم المهرجان في ساحة مدرسة ذكور جبع الأساسية بمشاركة أمين سر حركة فتح جواد خليلية، ورئيس البلدية محمد بداد، وممثلين عن القوى الوطنية وفعاليات البلدة والبلدات المجاورة.

وأكد المتحدثون ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وضرورة بذل المزيد في سبيل إسناد المعتقلين في معتقلات الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وسياسة الإعدامات والتصفية بدم بارد.

وارتقى الشهيدان حمامرة وخليلية على مفترق بلدة جبع في الرابع عشر من الشهر الماضي.

#جنين

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