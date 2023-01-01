مهرجان تأبيني للشهيدين حمامرة وخليلية في جبع جنوب جنين

جنين/سما/

- نظمت حركة فتح وفعاليات بلدة جبع جنوب جنين مساء اليوم االجمعة، مهرجانا تأبينيا للشهيدين عز الدين باسم حمامرة وأمجد عدنان خليلية.

وأقيم المهرجان في ساحة مدرسة ذكور جبع الأساسية بمشاركة أمين سر حركة فتح جواد خليلية، ورئيس البلدية محمد بداد، وممثلين عن القوى الوطنية وفعاليات البلدة والبلدات المجاورة.

وأكد المتحدثون ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وضرورة بذل المزيد في سبيل إسناد المعتقلين في معتقلات الاحتلال.

وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وسياسة الإعدامات والتصفية بدم بارد.

وارتقى الشهيدان حمامرة وخليلية على مفترق بلدة جبع في الرابع عشر من الشهر الماضي.