إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات على حدود قطاع غزة

غزة/سما/

أصيب العشرات من المواطنين بينهم طفل، مساء الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز تجاه الشبان الذين احتشدوا عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، تنديدًا بمجزرة نابلس.

وأفاد مصادر محلية بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في القدم، وطفلا بقنبلة غاز في الرأس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق القطاع مسيرة سلمية في منطقة أبو صفية شمال القطاع، قرب الشريط الشرقي.

وأضافت أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في القدم، وآخر بقنبلة غاز مباشرة في الظهر، وذلك خلال قمع مسيرة أخرى انطلقت صوب الشريط شرق خان يونس جنوب القطاع، إضافة إلى إصابة عشرات المواطنين بينهم عدد من الصحفيين بالاختناق بالغاز السام.

وقالت إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، فتحوا النار وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام صوب مجموعة الفتية والشبان الذي يتظاهرون قرب السياج العنصري الفاصل شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وأشار إلى أن مسيرات عديدة انطلقت في قطاع غزة نحو الشريط الشرقي للقطاع، احتجاجا على جرائم الاحتلال البشعة التي يرتكبها بحق أيناء شعبنا في المحافظات الشمالية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول اصابتين من شرق جباليا الى المستشفى الاندونيسي احدهما اصابة حرجة في الوجه.