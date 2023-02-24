  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن: اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية تنديداً بمجزرة نابلس

الجمعة 24 فبراير 2023 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



عمان/سما/

نظم "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن، بالتعاون مع فعاليات شعبية وحزبية أردنية، اعتصاماً حاشداً بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، أمام مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، في العاصمة الأردنية عمّان، تنديداً بالمجزرة والعدوان الإسرائيلي على نابلس، ودعماً للمقاومة.

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس، وسحب السفير الأردني غسان المجالي من تل أبيب، مشددين على ضرورة إلغاء اتفاقية وادي عربة بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن، إضافة إلى المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز والماء مقابل الكهرباء، رافضين أي مظهر من مظاهر التعامل مع الاحتلال الذي يمارس الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة الأردنية بالوقوف أمام مسؤولياتها، واستخدام كافة أوراق الضغط التي تملكها لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، مرددين شعاراتٍ تحيي الشهداء الذين سقطوا في نابلس وفي كل أرجاء فلسطين، والمقاومة الفلسطينية.

واستهجن المشاركون الصمت العربي والدولي إزاء الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، وطالبوا الدول العربية بالاضطلاع بمسؤولياتها لوقف "ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني"، ووقف كافة أشكال التطبيع، و"عدم استقبال قادة الإجرام الصهيوني"، وغير ذلك من ممارسات التطبيع، التي تشكل ضوءاً أخصر للاحتلال للاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والأرض، والمقدسات.

وأكد المشاركون حق الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بالردّ على جرائم الاحتلال بكافة السبل الممكنة، داعين إلى التحرك على كافة المستويات لتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، والوقوف أمام جرائم الاحتلال، معلنين مؤازرتهم الكاملة للشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال.

#الاردن #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

انتهاء أزمة الفروقات الجمركية على استيراد المركبات بغزة

وزير الحرب الاسرائيلي: سنواصل قتل المسلحين وسنرد بقسوة ضد مرسليهم

شاب يعود إلى الحياة أثناء دفنه بعد الزلزال في سوريا

«عرين الأسود» تعلن إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها منذ يوم الأربعاء

استشهاد شرطي فلسطيني متأثرا بجراحه في مخيم العروب

الأخبار الرئيسية

إعلام عبري: نصر الله يشخّص الانقسام الإسرائيلي

صحيفة عبرية: "إسرائيل" تتأهب لرد "الجهاد" و"عرين الأسود"

مجلة أمريكية: إيتمار بن غفير وزير الفوضى في "إسرائيل"

توتّر في سجن النقب.. الحركة الأسيرة: حراكنا مستمر

2023-02-24_07-21-09_061076

ضابطٌ رفيعٌ بالشاباك: “نحن على شفا اغتيالٍ سياسيٍّ والتمزق سيكون أكثر خطورةً من مقتل رابين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية