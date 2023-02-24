الأردن: اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية تنديداً بمجزرة نابلس

عمان/سما/

نظم "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في الأردن، بالتعاون مع فعاليات شعبية وحزبية أردنية، اعتصاماً حاشداً بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، أمام مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، في العاصمة الأردنية عمّان، تنديداً بالمجزرة والعدوان الإسرائيلي على نابلس، ودعماً للمقاومة.

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس، وسحب السفير الأردني غسان المجالي من تل أبيب، مشددين على ضرورة إلغاء اتفاقية وادي عربة بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن، إضافة إلى المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز والماء مقابل الكهرباء، رافضين أي مظهر من مظاهر التعامل مع الاحتلال الذي يمارس الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون شعارات تطالب الحكومة الأردنية بالوقوف أمام مسؤولياتها، واستخدام كافة أوراق الضغط التي تملكها لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، مرددين شعاراتٍ تحيي الشهداء الذين سقطوا في نابلس وفي كل أرجاء فلسطين، والمقاومة الفلسطينية.

واستهجن المشاركون الصمت العربي والدولي إزاء الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، وطالبوا الدول العربية بالاضطلاع بمسؤولياتها لوقف "ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني"، ووقف كافة أشكال التطبيع، و"عدم استقبال قادة الإجرام الصهيوني"، وغير ذلك من ممارسات التطبيع، التي تشكل ضوءاً أخصر للاحتلال للاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والأرض، والمقدسات.

وأكد المشاركون حق الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بالردّ على جرائم الاحتلال بكافة السبل الممكنة، داعين إلى التحرك على كافة المستويات لتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، والوقوف أمام جرائم الاحتلال، معلنين مؤازرتهم الكاملة للشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال.