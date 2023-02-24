  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية البريطاني: ليس لدينا نية للعمل مع بن غفير

الجمعة 24 فبراير 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية البريطاني: ليس لدينا نية للعمل مع بن غفير



القدس المحتلة/سما/

قال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، اليوم الجمعة، إنه ليس لدى بلاده أي نية للتعاطي مع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي.


ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن جيمس كليفرلي، أن الحكومة البريطانية ليس لديها أي نية للتعامل مع وزير الأمن القومي المتطرف، رئيس حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية".

وأكد كليفرلي أنه كان وما يزال هناك تخوف بريطاني من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، مضيفا أنه بشكل شخصي لم يتعامل مع بن غفير، حتى الآن.
وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن حكومة بلاده دعت جميع الأطراف في إسرائيل إلى تجنب اللغة التحريضية وإظهار التسامح تجاه الأقليات الأخرى في البلاد.

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة عبرية، الثلاثاء الماضي، النقاب عن ضغوط يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل وقف تمرد بعض الوزراء في حكومته.


أفادت صحيفة "معاريف"، بأن نتنياهو يقوم بممارسة الضغوط على رؤساء الأجهزة الأمنية لوقف تمرد بعض الوزراء الإسرائيليين، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.


وأكدت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اتصالات مكثفة من أجل العمل على كبح جماح بعض الوزراء فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المتفجرة، ومحاولة دفعهم للتخلي عن الأفكار والمبادرات الخطيرة من وجهة نظره.


ولفتت الصحيفة إلى أن حالة من القلق تسود نتنياهو جراء أفعال وتصريحات بن غفير وسموتريتشن وكثيرا ما يطلب من القادة الأمنيين والعسكريين في بلاده استخدام كل قوة ممكنة لضبط الوزيرين.


وأشارت إلى أن نتنياهو يرغب في تهدئة أو كبح جماح هذين الوزيرين فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، وعلى رأسها التصعيد المتواصل في الضفة الغربية أو الوضع الراهن في المسجد الأقصى ومدينة القدس، فضلا عن الصلاحيات الممنوحة لبن غفير في الشرطة الإسرائيلية، من جانب وصلاحيات سموتريتش في وزارة الدفاع من جانب آخر.
 

#بن غفير #وزير الخارجية البريطاني

الأكثر قراءة اليوم

عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

انتهاء أزمة الفروقات الجمركية على استيراد المركبات بغزة

وزير الحرب الاسرائيلي: سنواصل قتل المسلحين وسنرد بقسوة ضد مرسليهم

شاب يعود إلى الحياة أثناء دفنه بعد الزلزال في سوريا

«عرين الأسود» تعلن إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها منذ يوم الأربعاء

استشهاد شرطي فلسطيني متأثرا بجراحه في مخيم العروب

الأخبار الرئيسية

إعلام عبري: نصر الله يشخّص الانقسام الإسرائيلي

صحيفة عبرية: "إسرائيل" تتأهب لرد "الجهاد" و"عرين الأسود"

مجلة أمريكية: إيتمار بن غفير وزير الفوضى في "إسرائيل"

توتّر في سجن النقب.. الحركة الأسيرة: حراكنا مستمر

2023-02-24_07-21-09_061076

ضابطٌ رفيعٌ بالشاباك: “نحن على شفا اغتيالٍ سياسيٍّ والتمزق سيكون أكثر خطورةً من مقتل رابين"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية