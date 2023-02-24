" الديمقراطية" تحذر السلطة من خطورة المشاركة في قمة العقبة

غزة/سما/

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة مشاركة وفد قيادي فلسطيني في اجتماع 26/2 الذي يفترض أن يضمه إلى جانب "إسرائيل" والولايات المتحدة وأطراف أخرى.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن المشاركة في هذا الاجتماع سيعتبر صك براءة لدولة الاحتلال عن جرائمها ضد أبناء شعبنا وآخرها المجزرة النكراء التي ارتكبت بدمٍ بارد في مدينة نابلس ومخيمها.

وأضافت الجبهة أن "شعبنا الفلسطيني يدفع غالياً ثمن الاستجابة للضغوط الأميركية كما حصل في مجلس الأمن عندما انخرطت القيادة السياسية للسلطة في صفقة مهينة وافقت فيها على وقف التصويت على مشروع قرار يدين الاستيطان ويدعو لوقفه ويعترف بأن الضفة والقدس أرضٌ محتلة لصالح بيانٍ هزيلٍ شكل غطاءً سياسياً لارتكاب مجزرة نابلس والتي دفع فيها شعبنا دمائه الغالية".

وأكدت أن إصرار القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على مجاراة النصائح الأمريكية، والاستفراد بالقرار السياسي، وانتهاك قرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنما يشكل سياسة شديدة الخطورة، وتلحق الضرر بالقضية والحقوق الوطنية وبالمقاومة الشعبية الناهضة خاصةً.

يذكر ان عدة تقارير اعلامية نشرت عن اجتماع قمة امنية ستعقد في مدينة العقبة بالاردن، وان وفدا قياديا من السلطة الفلسطينية سيشارك في اعمالها.

وبينما تحدثت بعض التقارير عن ان السلطة ستمتنع عن المشاركة في هذه القمة (خاصة بعد مجزرة نابلس) فان تقارير اخرى اكدت انها عازمة على المشاركة فيها.

وستضم قمة العقبة الامنية، وفقا لما تم تداوله اعلاميا، الولايات المتحدة و "اسرائيل" ومصر والاردن اضافة للسلطة الفلسطينية.