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وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال بطولكرم

الجمعة 24 فبراير 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال بطولكرم



طولكرم/سما/

 شارك عشرات المواطنين في طولكرم، اليوم الجمعة، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الهجمة العدوانية التي تشنها إدارة السجون بحقهم.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من حركة "فتح" إقليم طولكرم، وفصائل العمل الوطني، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونظمت وسط ميدان جمال عبد الناصر بطولكرم، تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة بحق الأسرى وبحق شعبنا في نابلس والمدن الفلسطينية كافة.

وقال أمين سر "فتح" إقليم طولكرم إياد جراد، إن الحركة ومعها شعبنا بكافة مكوناته، يساندون الأسرى في سجون الاحتلال، حيث وضعت الحركة وفصائل العمل الوطني برنامجا وطنيا نضاليا لدعمهم في معركتهم البطولية ضمن برنامجهم النضالي الذي أقروه وشرعوا بتنفيذه منذ أسبوعين، مؤكدا أن شعبنا على استعداد وجاهزية لمساندتهم ضمن برنامج الحرية والكرامة.

وأضاف أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا وأسراه تدل على أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ماضية في سياساتها الفاشية، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والشرعية الدولية.

#الاسرى الفلسطينيين

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