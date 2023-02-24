  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الجمعة 24 فبراير 2023 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال



بيت لحم/سما/

شارك عشرات المواطنين، وأهالي أسرى، اليوم الجمعة، بوقفة إسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال، في انتفاضتهم ضد سياسة الحرمان والتضييق على أوضاعهم المعيشية.

وتجمع المشاركون في ساحة المهد، تلبية لدعوة القوى الوطنية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين، والمؤسسات المجتمعية في بيت لحم، ورفعوا صور الأسرى ويافطات كتب عليها عبارات منددة بسياسة الاحتلال التعسفية بحقهم.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد إن "قضية أسرانا جوهرية لا تنازل عنها، وهي على سلم أولويات القيادة الفلسطينية"، داعيا المجتمع الدولي للنظر إلى قضية الأسرى العادلة، وإنصافهم، والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

من جانبه، أكد أمين سر إقليم حركة "فتح" في بيت لحم محمد المصري أن "استمرار الفعاليات من خلال الوقفات الإسنادية للأسرى رسالة واضحة للعالم بأجمعه ولهذا المحتل، أننا نلتف حولهم ولن نتركهم وحدهم، وسنواصل الكفاح حتى إحقاق حقوقهم ومطالبهم المشروعة".

ودعا حسين رحال، في كلمة القوى الوطنية، أبناء شعبنا لمواصلة وقفاتهم الداعمة لأسرانا، وأن تعم أرجاء الوطن وتكون عنوانا لتعزيز نضالهم المشروع، وصولا لمرحلة الانتصار وكسر شوكة المحتل، فيما قالت رئيسة اتحاد المرأة في بيت لحم أحلام الوحش، إن "أسرانا لن يتركوا وحدهم فريسة للمحتل، ولن نسمح له بالانقضاض على حقوقهم"، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يرتكب من جرائم بحقهم.

-

#الاسرى #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

عالم الزلازل الهولندي يحذر: 25 و26 فبراير الجاري والأسبوع الأول من مارس "ستكون أياما حرجة"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

انتهاء أزمة الفروقات الجمركية على استيراد المركبات بغزة

وزير الحرب الاسرائيلي: سنواصل قتل المسلحين وسنرد بقسوة ضد مرسليهم

السلطة الفلسطينية تهدد بعدم المشاركة في قمة أمنية مع واشنطن والقاهرة وإسرائيل في العقبة

«عرين الأسود» تعلن إنضمام 50 مقاتلاً جديدًا إلى صفوفها منذ يوم الأربعاء

شاب يعود إلى الحياة أثناء دفنه بعد الزلزال في سوريا

الأخبار الرئيسية

توتّر في سجن النقب.. الحركة الأسيرة: حراكنا مستمر

2023-02-24_07-21-09_061076

ضابطٌ رفيعٌ بالشاباك: “نحن على شفا اغتيالٍ سياسيٍّ والتمزق سيكون أكثر خطورةً من مقتل رابين"

الجهاد الإسلامي يؤكد وقوفه خلف إطلاق الصواريخ من غزة فجر أمس

مصر تواصل اتصالاتها مع الفصائل لمنع التصعيد وعدم الرد على مجزرة نابلس

استطلاع : نتنياهو سيخسر الحكم بحال جرت انتخابات الآن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية