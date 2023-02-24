إصابة عضو "ثوري فتح" أسامة القواسمي خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الخليل/سما/

أصيب عدد من المواطنين، بينهم عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، المتحدث باسمها أسامة القواسمي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل، عقب مسيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وانتصارا للحركة الأسيرة، وعشية ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي.

وانطلقت المسيرة من مسجد الشيخ علي بكاء بحارة الشيخ، وصولا إلى البلدة القديمة وباب الزاوية وسط المدينة، وقد استهدفها جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم القواسمي الذي أصيب بقنبلة صوت في وجهه، إضافة لإصابة مواطن بقنبلة صوت في رأسه أدت لنزيف دماغي وقد وصفت حالته بالخطيرة، وعدة إصابات بالأطراف السفلية بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام.