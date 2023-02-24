"فتح" تنعى شهيدها محمد جوابرة

رام الله/سما/

- نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) الشهيد وأحد منتسبي الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة محمد جوابرة، الذي استُشهد، فجر اليوم، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال في مخيّم العروب أمس الخميس.

وقالت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، إنّ جرائم الاحتلال المتتالية، وعدوانه المستمر على شعبنا؛ عبر الإرهاب الدمويّ، والقتل، والتنكيل، لن تفت من إرادة شعبنا، مؤكّدةً أنّ حقنا في إقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس؛ أمرٌ حتميٌّ.

ودعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، ومحاسبة الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة على جرائمه وعدوانه.

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