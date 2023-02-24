رام الله/سما/

ما زالت أصداء مجزرة الاحتلال في نابلس، أول أمس، وردود الفعل المنددة بها، إلى جانب استمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين وممتلكاتهم، ومواصلة الأسرى احتجاجاتهم على انتهاكات إدارة السجون لحقوقهم، تتصدر عناوين الصحف المحلية الثلاث الصادرة اليوم الجمعة.

كما أبرزت الصحف خبر تشييع جثمان المناضل الوطني أحمد قريع من مقر الرئاسة إلى مثواه الأخير في بلدته أبو ديس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- الرئيس يشارك في تشييع جثمان المناضل الوطني أحمد قريع ويتلقى برقية تعزية من العاهل الأردني

- الإضراب الشامل عم محافظات الوطن تنديدا بمجزرة نابلس وطائرات الاحتلال قصفت موقعين في غزة

- شهيدان من مخيمي جنين وجباليا متأثرين بجروحهما وإصابات في الضفة إحداها خطيرة بالرأس

- الأسرى يعتصمون اليوم في ساحات السجون و"الكنيست" يقر بالقراءة الأولى "قانون" حرمانهم من العلاج

- اشتية يحذر: الوضع في الأراضي الفلسطينية شديد الخطورة في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة

- مجلس الجامعة العربية يدين جرائم الاحتلال ويطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

- المفوض السامي لحقوق الإنسان: استخدام إسرائيل الأسلحة المتفجرة في نابلس أمر مقلق

- محللون إسرائيليون: العمليات الإسرائيلية في نابلس وجنين تدفع باتجاه انتفاضة

- "العليا" الإسرائيلية تحدد جلسة للنظر بالتماس ضد تعيين بن غفير

- توقيع 8 اتفاقيات في عمان لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين

الأيام:

- بمشاركة الرئيس وحضور رسمي وشعبي... تشييع جثمان قريع من مقر الرئاسة إلى مثواه الأخير في بلدته أبو ديس

- الرئيس يتلقى برقيتي تعزية وشكر من العاهل الأردني ونظيره السوري

- إضراب يعم مختلف المحافظات ... مواجهات وإصابات في مناطق عدة

- هكذا تسلل المستعربون القتلة إلى نابلس

- إصابة شابة برصاص الاحتلال لـ"الاشتباه" بمحاولتها طعن حراس "معاليه أدوميم"

- استشهاد شاب بمخيم جنين متأثرا بإصابته وطفل في جباليا بعد معاناة دامت سنتين

- غزة: غارات إسرائيلية بعد إطلاق رشقات صاروخية

- تنظر الشهر المقبل بالموافقة على 3482 وحدة في "إي واحد"... سلطات الاحتلال توافق على مخططات بناء 7157 وحدة استيطانية في 35 مستوطنة وبؤرة

- إسرائيل: حماس غير معنية بالتصعيد

- مجلس الجامعة العربية يطالب بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين

- وثيقة رسمية: نتنياهو وغالانت يمنحان سموتريتش صلاحيات واسعة في الضفة

القدس:

- بمشاركة الرئيس .. تشييع جثمان أحمد قريع من مقر الرئاسة ومواراته الثرى في أبو ديس

- خطوات إسرائيلية تشرع ضم الضفة

- استشهاد جريحين في جنين وجباليا... الإضراب الشامل يعم الضفة والقطاع

- مواجهات وإصابات وهدم عشرات المنشآت في الضفة

- الأسرى يعتصمون بالساحات ويرفضون العودة إلى الأقسام

- تظاهرة في حيفا تنديدا بعدوان الاحتلال على نابلس